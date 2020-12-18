Дмитрий Кулеба

Вы же не вступаете в дерьмо, потому что надо вступить на землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же.
Источник: nv.ua
Вы же не вступаете в дерьмо, потому что надо вступить на землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же.
Источник: nv.ua
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