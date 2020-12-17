Андрей Якусевич

Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема

Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса

Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов

В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна

Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре

Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео

Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка

На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»