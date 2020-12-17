Андрей Якусевич

Слово п@здец — это первое что пришло мне на ум, когда мне сказали про то, что на Шулявском мосту упали столбы.
Источник: Страна.ua
Слово п@здец — это первое что пришло мне на ум, когда мне сказали про то, что на Шулявском мосту упали столбы.
Источник: Страна.ua
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