Павло Розенко

Экономика — ж@па! Социалка — ж@па! Медицина — ж@пасручкой! Ковидний фонд — разграблен! Две недели до Нового года — бюджетный кризис!! Верховная Рада и Правительство — недееспособны!
Источник: Facebook
Экономика — ж@па! Социалка — ж@па! Медицина — ж@пасручкой! Ковидний фонд — разграблен! Две недели до Нового года — бюджетный кризис!! Верховная Рада и Правительство — недееспособны!
Источник: Facebook
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