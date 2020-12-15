Павло Розенко

В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей

В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео

В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения

Британцы создали очень необычный алкогольный напиток

В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку

«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью

В Харькове заживо сгорели два человека

Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку

В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек