Владислав Атрошенко

Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам) – предъявите вы мне что-то.
Источник: Twitter
Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить (вам) – предъявите вы мне что-то.
Источник: Twitter
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