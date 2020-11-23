Юрий Бутусов

Пора президенту честно сказать самому себе: является его офис центром управления страной или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
Источник: Facebook
Пора президенту честно сказать самому себе: является его офис центром управления страной или это просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
Источник: Facebook
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