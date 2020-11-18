Дмитрий Разумков

По-украински моя должность — председатель парламента, по-немецки — президент парламента. Так что, по крайней мере, по-немецки я немного президент.
Источник: Welt
По-украински моя должность — председатель парламента, по-немецки — президент парламента. Так что, по крайней мере, по-немецки я немного президент.
Источник: Welt
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