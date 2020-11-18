Дмитрий Разумков

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин

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В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой

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Каждый пятый человек, поборовший коронавирус, страдает психическими расстройствами

Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин

Кличко рассказал, сколько школ и садиков в Киеве закрыты на карантин

24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

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Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом