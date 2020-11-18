Павел Казарин

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

В Киеве женщина родила в машине, не успев доехать в роддом

Стало известно, уйдет ли Верховная Рада на карантин из-за коронавируса

На Полтавщине УПЦ проводит экологический челлендж в защиту окружающей среды

Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз

В Одессе детвора поймала очень редкую рыбину, которая водится в Амазонке

Папа Римский угодил в очень пикантный скандал

В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи

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Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз

Бананы с кокаином: в порту Южный накрыли необычный груз

24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом