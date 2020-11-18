Павел Казарин

Хваленое парламентское монобольшинство раскололось — и напоминает осьминога, которого Банковая пытается упаковать в авоську.
Источник: «Обозреватель»
Хваленое парламентское монобольшинство раскололось — и напоминает осьминога, которого Банковая пытается упаковать в авоську.
Источник: «Обозреватель»
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