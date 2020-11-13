Владимир Зеленский

Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках «вредителей в мантиях»
Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках «вредителей в мантиях»
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Жители Киева массово воруют антипарковочные столбики
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Украинские города массово отказываются вводить карантин выходного дня
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