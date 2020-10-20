Кирилл Сазонов

И ни о чем не надо спрашивать. Настоящий лидер и реформатор не задает вопросов, потому что население очень инертно. На Ли Куан Ю посмотри, на Ататюрка или Эрдогана.
Источник: Facebook
И ни о чем не надо спрашивать. Настоящий лидер и реформатор не задает вопросов, потому что население очень инертно. На Ли Куан Ю посмотри, на Ататюрка или Эрдогана.
Источник: Facebook
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