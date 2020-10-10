Михаил Бродский

Премьер и правительство – смешные клоуны и кухарки. За малым исключением. Мы, конечно, и это пройдем, а они убегут. Новые никто, ставшие хозяевами, а не слугами. Опять на*ба...
Источник: «Обозреватель»
Премьер и правительство – смешные клоуны и кухарки. За малым исключением. Мы, конечно, и это пройдем, а они убегут. Новые никто, ставшие хозяевами, а не слугами. Опять на*ба...
Источник: «Обозреватель»
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