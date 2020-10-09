Дональд Трамп

Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением.
Источник: «Украинская правда»
Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением.
Источник: «Украинская правда»
СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний
Билл Гейтс решил «влезть в душу» к своим пользователям
Британцы выяснили, как можно общаться с кошками
Поляки поведали, как правильно варить картошку
Ученые рассказали, различают ли собаки лица людей
Археологи нашли на территории Софии Киевской нечто очень необычное
Главные новости за 8 октября 2020 года
Епископ УПЦ считает, что пример преподобного Сергия Радонежского актуален для решения кризисов
Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего