Алексей Давиденко

Не хотите, чтобы у нас наступил п…здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин – наденьте, бл…дь, маску
Источник: Facebook
Не хотите, чтобы у нас наступил п…здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин – наденьте, бл…дь, маску
Источник: Facebook
В начале следующей недели в Киев наконец-то вернется золотая осень
Неизвестный автолюбитель припарковал автомобиль за $100 тыс. на свалке
Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир
Сотни домов сгорели в пожарах на Луганщине
Главный санврач Украины предложил отпустить детей на каникулы пораньше
Лига чемпионов: эксперты предрекли «Динамо» третье место в группе, а «Шахтеру» – последнее
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ
Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего