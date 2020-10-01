Михаил Добкин

Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь – политики, а там мы – г...вно, коллаборанты.
Источник: LB.ua
Какая Россия? Что мне там делать!? Я прошел через свой коридор ада, но сегодня мы здесь – политики, а там мы – г...вно, коллаборанты.
Источник: LB.ua
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