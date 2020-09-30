Арсен Аваков

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью.
Источник: Facebook
Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью.
Источник: Facebook
Митрополит УПЦ заявил, что активисты ПЦУ, захватившие храм УПЦ в Беловежах, преследуют политические интересы
В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов
«Щенок Путина» против «куска д*рьма»: Трамп и Байден провели яростные дебаты
Полиция Чернигова косвенно подтвердила информацию о хулиганских действиях «Слуги народа»
Коронавирус едва не парализовал работу Верховной Рады
Борат решил вклиниться в выборы президента США
Армяне Украины создали штаб для помощи Армении
Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего