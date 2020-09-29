Ольга Решетилова

К армянам, азербайджанцам и к нам война пришла из Кремля. И пока мы окончательно не вырвемся из тюрьмы народов, покоя не будет никому.
Источник: Facebook
К армянам, азербайджанцам и к нам война пришла из Кремля. И пока мы окончательно не вырвемся из тюрьмы народов, покоя не будет никому.
Источник: Facebook
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