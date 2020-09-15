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Александр Качура

Автор: народный депутат Украины
15.09.20 10:11
156
Александр Качура

Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского мы все — микробы

Источник: НВ

Тэги: политика, микроб, Владимир Зеленский, Слуга народа

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