Михаил Бродский

Я ненавижу эту власть, я презираю всех кухарок, лифтеров, Гончарука, Богдана, Ермака и Зеленского. Мы с вас все спросим. Поверьте.
Источник: «Обозреватель»
Я ненавижу эту власть, я презираю всех кухарок, лифтеров, Гончарука, Богдана, Ермака и Зеленского. Мы с вас все спросим. Поверьте.
Источник: «Обозреватель»
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