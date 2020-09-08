Александр Лукашенко

Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать
Источник: «РБК-Украина»
Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать
Источник: «РБК-Украина»
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