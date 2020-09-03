В Киеве машина водоканала провалилась под асфальт

Появилось видео, как в Днепре парень выпал из едущей маршрутки

На трассе под Мелитополем хладнокровно расстреляли микроавтобус

Американское издание назвало Киев российским городом

В популярной кафешке в Днепре дети нашли опасный ингредиент в мороженом

Появилось видео стрельбы российского полицейского по своим подчиненным

В ресторане под Киевом произошла серьезная разборка со стрельбой. В ход шли ружья и автоматы

В Тюмени на стройке рухнули два башенных крана. Появилось видео момента падения

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