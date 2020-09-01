Алена Парфенова

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?

За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры

Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину

Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину

01.09.20 15:30

Митрополит Онуфрий дал совет будущим священникам: «Свое служение начинайте с молитвы, а не наведение порядков»

01.09.20 15:14

Эксперты дали прогноз на битву «Динамо» и АЗ в квалификации Лиги чемпионов

01.09.20 15:04

Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп

01.09.20 15:00

Управделами УПЦ поздравил учителей и учащихся с Днем знаний

01.09.20 14:59

В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу

01.09.20 14:56

Платежную систему GlobalMoney, возможно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, - СМИ

01.09.20 14:40

Петрашко не отменяет квоты на серную кислоту в интересах друга Фирташа, – СМИ