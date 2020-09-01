Алена Парфенова

Может, МОН уже сделает какое-то письмо священного писания с развенчанием мифов, потому что на местах уже близки к шапочке из фольги как ежедневному, неотъемлемому атрибуту школьника.
Источник: РБК-Украина
Может, МОН уже сделает какое-то письмо священного писания с развенчанием мифов, потому что на местах уже близки к шапочке из фольги как ежедневному, неотъемлемому атрибуту школьника.
Источник: РБК-Украина
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