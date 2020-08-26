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Макс Бужанский

Автор: Народный депутат Украины
26.08.20 08:11
305
Макс Бужанский

Я тут прочел у одного уважаемого автора, что Сердючка, это ретроградство. Может быть, может быть. Только она рвала в клочья стадионы и Евровидение. На которое теперь Аласания в принципе не в состоянии кого-то отправить.

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