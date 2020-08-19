Шэрон Стоун

Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи.
Источник: Instagram
Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи.
Источник: Instagram
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