Александр Лукашенко

Но Украина душевнее, во Франции нет той души. Ее разорвали, разболтали этой демократией непонятной.
Источник: YouTube
Но Украина душевнее, во Франции нет той души. Ее разорвали, разболтали этой демократией непонятной.
Источник: YouTube
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