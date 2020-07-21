Ирина Верещук

Наконец Парасюк не удержался и напомнил о себе... Он и такие, как он, теперь начали бегать и распространять свои старые фейки про меня: о связях с Медведчуком, о янтарных богатствах, о каких-то земельных участках в Рава-Русской. Одним словом, рагульский бред. Об авторе этих фейков достаточно помнить следующее: 20 февраля 2014 из окон Киевской консерватории стрелял именно он. Недавно, в интервью Гордону, естественная гордость и склонность к хвастовству заставила фигуранта признать на камеру факт стрельбы из окна консерватории по территории Майдана Независимости. Ему бы молиться, чтобы закон об амнистии вдруг не отменили, а он политические комментарии дает. Странно. Но ничего не сделаешь. Они такие. Поросюки.

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