Михаил Ткач

Когда в 2016 году президент Порошенко попросил меня «не искать черную кошку в темной комнате, которой там нет», то в комнате кроме кошки оказались собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт и Медведчук
Источник: Facebook
Когда в 2016 году президент Порошенко попросил меня «не искать черную кошку в темной комнате, которой там нет», то в комнате кроме кошки оказались собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт и Медведчук
Источник: Facebook
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Появилось видео, как актер-убийца Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Коронавирус убил звезду сериала «Дикая Роза»
Митрополит Антоний: Вера и смелость апостолов – пример для православных
В Днепре прямо в отделении полиции застрелилась мать двоих детей
Стало известно, почему Рада отказалась утверждать дату местных выборов
Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 июля 2020
А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?