Никадо Авокадо: украино-американский мукбанг-блогер шокировал фанатов

Американский мукбанг-блогер украинского происхождения Nikocado Avocado (Николас Перри) похудел на 114 килограмм за 7 месяцев.

32-летний Николас Перри стал знаменит как «профессиональный пожиратель» на камеру — ради очередного видеоролика Nikocado Avocado мог смешать в блендере бургер, пиццу, курицу и майонез, а затем выпить этот «коктейль».

На пике максимальный вес звезды мукбанга из Херсона составлял 181 кг, а передвигаться Nikocado Avocado мог лишь на специальном скутере.

Своё похудение Николас Перри скрывал от подписчиков, выкладывая в соцсети заранее записанный контент.

Впрочем, даже после трансформации блогер от своего занятия не отказался, и в своих новых видео Nikocado Avocado (Николас Перри) вновь принялся есть.