Никадо Авокадо: украино-американский мукбанг-блогер шокировал фанатов

Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
По оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки
Зеленский прибыл на заседание Рамштайна
В ряде областей Украины частично отменили отключения света
Румыния подарила Украине систему Patriot
ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска, — Сырский
«Укрэнерго» озвучило график отключений на пятницу, 6 сентября
Рада назначила целую «пачку» новых министров
Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel
Эвакуационные поезда больше не будут курсировать из Покровска
В Киеве из-за тревоги произошел транспортный коллапс