В Киеве за нарушение парковки эвакуировали... автобус

В Киеве впервые в Украине за нарушение правил парковки эвакуировали крупногабаритное транспортное средство — автобус. Об этом на собственной странице в соцсети Facebook сообщил глава столичного Управления по парковке Сергей Дубенко.

«Что ж. Мы первыми в Украине осуществили временное задержание большого автобуса (!), который нарушал сразу три пункта КУоАП: стоянка на полосе общественного транспорта, велополосе, а также менее 30 м от остановки общественного транспорта», — написал он, добавив фото к публикации.

Позже телеграмма-канал ХК опубликовал видео момента эвакуации с привлечением большого эвакуатора, добавив, что был эвакуирован именно частный автобус.

Напомним, в Киеве эвакуатор «похитил» детей вместе с автомобилем.