Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы

В Италии на 84-м году жизни скончалась принцесса Ира фон Фюрстенберг — одна из самых известных аристократок и светских львиц Европы.

Сын принцессы Иры фон Фюрстенберг рассказал, что несколько дней назад мать случайно поскользнулась, упала и сломала рёбра, которые задели лёгкое.

После этого, по словам сына, у Иры фон Фюрстенберг началась пневмония, из-за которой в итоге остановилось сердце.