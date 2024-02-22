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Фото-Новости > Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы

Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы

Агата Кловская
22.02.24 19:40
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Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
В Италии на 84-м году жизни скончалась принцесса Ира фон Фюрстенберг — одна из самых известных аристократок и светских львиц Европы.
 
Сын принцессы Иры фон Фюрстенберг рассказал, что несколько дней назад мать случайно поскользнулась, упала и сломала рёбра, которые задели лёгкое.
 
После этого, по словам сына, у Иры фон Фюрстенберг началась пневмония, из-за которой в итоге остановилось сердце.
 
 

Тэги: Ира фон Фюрстенберг

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