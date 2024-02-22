Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы

Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов. Вопрос ближайших часов
Комитеты Европарламента дали «добро» на выделение 50 млрд евро для Украины
В Киеве отменили плату за парковку
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Столтенберг объяснил, смогут ли украинские пилоты на F-16 бить по территории РФ
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 407 240 солдат
Тотальная видеослежка за украинцами: зарегистрирован законопроект
Скончался диссидент и политзаключенный Степан Хмара
Зеленский пообещал быстрые шаги в вопросе блокады границы