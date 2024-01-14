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Фото-Новости > Фредерик X: королева Дании Маргрете II передала власть сыну

Фредерик X: королева Дании Маргрете II передала власть сыну

Агата Кловская
14.01.24 18:50
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Фредерик X: королева Дании Маргрете II передала власть сыну
Королева Дании Маргрете II отреклась от престола и передала корону своему сыну Фредерику X.
 
О своем намерении она сообщила еще во время новогоднего обращения. Сегодня в 14:00 королева передала свои полномочия кронпринцу Фредерику.
 
Это первый случай за 900 лет, когда датский монарх отказывается от престола.
 
После смерти Елизаветы II 83-летняя королева Дании является монархом, который дольше всех в Европе находится на престоле — Маргарете II правила Данией 52 года.
 
Как мы ранее сообщали, королева Дании Маргрете II отречется от престола  в текущем месяце. 
 
 
 
 
 

Тэги: Дания, Маргрете II, Фредерик X

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