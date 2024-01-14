Фредерик X: королева Дании Маргрете II передала власть сыну

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола и передала корону своему сыну Фредерику X.

О своем намерении она сообщила еще во время новогоднего обращения. Сегодня в 14:00 королева передала свои полномочия кронпринцу Фредерику.

Это первый случай за 900 лет, когда датский монарх отказывается от престола.

После смерти Елизаветы II 83-летняя королева Дании является монархом, который дольше всех в Европе находится на престоле — Маргарете II правила Данией 52 года.