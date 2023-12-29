Скифы использовали человеческую кожу для своих изделий

Главное: Скифы, жившие на землях современной Украины, использовали кожу людей для своих изделий.
Детали: Группа антропологов из Великобритании, Дании, Италии и Украины нашла подтверждение того, что скифы, делали предметы из кожи человека.
Это совпадает с рассказами древнегреческого историка Геродота. Геродот сообщал, что воины-кочевники использовали черепа своих жертв в качестве чашек для питья, пили кровь своих врагов и использовали их скальпы в качестве полотенец для рук.
«Многие также снимают кожу, ногти и все остальное с правых рук своих мертвых врагов и делают чехлы для своих колчанов», — писал он.