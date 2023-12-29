Скифы использовали человеческую кожу для своих изделий

Главное: Скифы, жившие на землях современной Украины, использовали кожу людей для своих изделий.

Детали: Группа антропологов из Великобритании, Дании, Италии и Украины нашла подтверждение того, что скифы, делали предметы из кожи человека.

Это совпадает с рассказами древнегреческого историка Геродота. Геродот сообщал, что воины-кочевники использовали черепа своих жертв в качестве чашек для питья, пили кровь своих врагов и использовали их скальпы в качестве полотенец для рук.

«Многие также снимают кожу, ногти и все остальное с правых рук своих мертвых врагов и делают чехлы для своих колчанов», — писал он.

Исследователи проанализировали 45 образцов кожи, собранных на 14 скифских раскопках, используя различные методы палеопротеомики.

Они смогли определить происхождение всех, кроме двух из них, которые были изготовлены из кожи лошади, крупного рогатого скота, козы или овцы. У двух других был человеческий источник, подтверждающий слова Геродота.

Справка. Скифы — древний кочевой ираноязычный народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. Часть скифов обитала в степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона, именуемой в древнегреческих источниках Скифией.