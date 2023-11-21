Череп с ушами больше слышит мольбы верующих: его тайна разгадана

Главное: В Неаполе в можно найти череп с ушами, который якобы слушает молитвы. Оказалось, что это были выступающие кусочки мумифицированного хряща, лишь напоминающие пару ушей.

Детали: В Неаполе в одной крошечной часовне у переулка в историческом центре можно найти череп с ушами, который якобы слушает молитвы прихожан.

На протяжении веков, вплоть до 1990-х годов, череп в церкви Санта-Лусиелла-ай-Либраи (Chiesa Museo di Santa Luciella ai Librai), на котором были выступающие кусочки мумифицированного хряща, напоминающие пару ушей, был предметом поклонения для местных верующих, которые полагали, что череп слышит их мольбы и отправляет их богу.

Кому именно принадлежал череп с ушами доподлинно неизвестно. Последние исследования показали, что обладал им ни какой-либо знаменитый святой, а ничем не примечательный житель Неаполя середины XVII века, который умер, вероятно, во время вспышки чумы.