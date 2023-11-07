В Киеве на блокпосту сбили военную

Главное: В Киеве водитель сбил военную на блокпосту. Водителя Renault сразу проверили на состояние опьянения, но драгер показал, что мужчина был трезв.

Детали: На одном из блокпостов в Киеве произошло очередное ДТП. Водитель легковушки Renault сбил военную и нанес ей телесные повреждения. Об этом сообщила Нацполиция во вторник, 7 ноября.

Указано, что инцидент произошел вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем Renault двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в направлении Киева.

При въезде в столицу водитель совершил наезд на работницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту. Она как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Водителя проверили на состояние опьянения, драгер показал, что мужчина трезв.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что нанесло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч.1 ст.286 УК Украины).

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