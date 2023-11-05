ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию

Главное: Ожидается, что к 2008 году ВСУ перейдут на контрактную армию и откажутся от срочной службы. Это заложено в Концепции военной кадровой политики.

Детали: ВСУ планируют отказаться от набора срочников и перейти на контрактную армию до 2028 года. Это следует из Концепции военной кадровой политики, которую подписал министр обороны Умеров.

Главный момент документа, который планируется выполнить до 2028 года: «гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны».

К этому сроку ожидается, что ВСУ откажутся от срочной службы. Ее заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

Также в рамках концепции предусмотрена усовершенствованная электронная система военного учета.