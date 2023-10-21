ТОП 50 самых страшных фильмов в истории: ученые составили рейтинг

Главное: Ученые определили ТОП 10 и ТОП 50 самых страшных фильмов в истории. В ТОП 3 вошли фильмы «Синистер», «Хост», «Паранормальные явления. Скинамаринк».

Детали: Учёные назвали самые страшные фильмы в истории человечества. В первую тройку лидеров вошли «Синистер» (2012), «Хост» (2020), «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022).

Исследование самых страшных фильмов проводили среди 250 фанатов ужастиков.

Во время просмотра фильмов у зрителей отслеживали частоту сердечных сокращений (BPM) и дисперсию сердечного ритма (ВСР). И уже по этим данным составили список из 50 фильмов, наиболее тригерящих людей. Первый параметр измеряет количество ударов в минуту, а второй рассчитывает количество ударов в миллисекундах.

Что касается частоты сердечных сокращений, то чем выше число, тем выше показатель волнения и страха, как части вашего инстинкта борьбы или бегства. С другой стороны, дисперсия сердечного ритма измеряет время между каждым ударом сердца. По итогу эти показатели объединили и составили рейтинг самых страшных фильмов по 100-балльной шкале.

Самым страшным фильмом в истории, с показателем в 96 баллов, был признан ужастик Скотта Дерриксона «Синистер». Для сравнения, у Шрека «оценка страха» составляет лишь 3 из 100 баллов.