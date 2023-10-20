Наталья Фадеева: израильская модель записалась в солдаты

Главное: Эротическая модель Наталья Фадеева пошла служить в армию Израиля.

Детали: Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева заявила, что пошла в армию на войну с ХАМАС.

«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», — написала Наталья Фадеева в соцсетях и опубликовала фото в военной форме.

Девушка публикует интимные снимки на OnlyFans. В прошлом Наталья Фадеева любила позировать с оружием в руках.