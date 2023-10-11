Амина Ктефан: украинская фешн-блогер поддержала Палестину

Главное: Украинская фешн-блогер Амина Ктефан сравнила палестинский ХАМАС с украинским «Азовом».

Детали: Известная украинская фешн-блогер Амина Ктефан поддержала Палестину и сравнила ХАМАС с «Азовом». Об этом она написала у себя в Telegram в одном из серии постов о войне между Израилем и Палестиной.

«Это группа, сформированная обычными гражданами, которым надоело жить в подавлении. Если приводить пример, то ХАМАС — это как украинский Азов, только где-то радикальнее, потому что условия и уровень войны там тоже намного радикальнее», — заявила Амина Ктефан.

По словам Амины Ктефан, боевики ХАМАС пытались решить все «дипломатичным и мирным способом».

«Основатель организации — Ахмед Ясин, был человеком на инвалидном кресле и подвергался пыткам на протяжении десяток лет в израильских тюрьмах. С начала основания XAMАC пытались решить все дипломатией и мирными протестами, но это только увеличило израильскую высокомерность и тиранию. Лидеров организации арестовывали, подвергали пыткам и взрывали их дома. Со временем XAMАС стал управлять Газой. Израиль продолжал обстреливать этот город», — считает Амина Ктефан.