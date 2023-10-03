HE-FRAG: Россия уже применяет новые 122-мм иранские ракеты

Главное: Минобороны РФ опубликовало короткое видео из Украины, на котором видны иранские 122-мм ракеты HE-FRAG. Их используют при стрельбе из «Града».

Детали: Россия применяет в Украине новые ракеты из Ирана. Об этом сообщает Bild со ссылкой на экспертов проекта UAWeapons.

Издание пишет, что на днях Минобороны РФ опубликовало короткое видео из Украины, на котором видны иранские 122-мм ракеты HE-FRAG семейства «Араш». ВС РФ используют их при стрельбе из реактивных систем залпового огня «Град».

Всего две недели назад в Нью-Йорке президент Ирана Ибрахим Раиси отрицал, что Тегеран снабжает Москву оружием, напоминает издание.

Как пишет военный эксперт Bild Юлиан Рёпке, кадры иранских ракет в Украине появлялись у различных блогеров и ранее. Но теперь Минобороны РФ само подтвердило их применение.

Рёпке отмечает, что «Град» выстреливает до 40 ракет за залп, с начала войны ВС РФ потратили уже сотни тысяч таких боеприпасов. Из-за этого Москва постоянно нуждается в новых ракетах к РСЗО, в том числе из Беларуси, КНДР и Ирана.