Юрик (2023): фильм про Мариуполь решили убрать из проката

Главное: Фильм о Мариуполе «Юрик», после негативной реакции в Сети, отправляется на доработку.

Детали: Фильм о Мариуполе «Юрик» уберут со всех платформ после критики в Сети. Такое заявление обнародовали авторы фильма.

В фильме рассказывается история мальчика, который во время бомбардировок Мариуполя прятался вместе с семьей в подвале своего дома. В итоге его мама решается отправить сына из блокадного города в Эстонию эвакуационным автобусом.

Украинцы возмутились сюжетом, в котором у людей были и свет, и вода, и даже возможность спокойно передвигаться по городу, и призвали оставить это для документалистов.

Вот лишь некоторые комментарии:

«С реальными событиями нет ничего общего! Какая эвакуация? Какое ОБСЕ?».

«Голод, холод, ужас. Мусор, кровь, фекалии, трупный запах. Братские могилы в подвалах многоэтажек, куча трупов прямо на улицах. И у вас поднялась рука снять это ваше „художественное видение“».

Компания, снявшая фильм, после негативной реакции, заявила, что кинолента отправляется на доработку.