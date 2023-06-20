Александра Паскаль: 7-летняя украинская гимнастка потеряла ногу после обстрела, но спорт не бросила

В Госдепе рассказали, сколько времени займет передача Украине истребителей F-16

Путин снова захотел переговоров с Украиной

Ледники Гималаев, снабжающие водой почти два миллиарда человек, стремительно тают

Трамп заявил, что «задержал» вторжение РФ в Украину на несколько лет

Биби Рекса: появилось видео, как фанат едва не убил известную американскую певицу

На пороховом заводе под Тамбовом случилась «бавовна»

Сергей Ребров с женой отдыхают в Вене

В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина

РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины

Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат

На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу

Путин снова захотел переговоров с Украиной

14.06.23 20:28

Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?

14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло

15.06.23 16:53

В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ

14.06.23 15:54

Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций

14.06.23 13:51

В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск

15.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат

15.06.23 14:29

В Гонконге женщина может сесть в тюрьму… за убийство голубя

14.06.23 12:42

Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде

14.06.23 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 330 солдат

16.06.23 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 218 500 солдат