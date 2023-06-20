Александра Паскаль: 7-летняя украинская гимнастка потеряла ногу после обстрела, но спорт не бросила

Путин снова захотел переговоров с Украиной
На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу
Часть поставляемой Киеву техники оказалась... поломана, - западные СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат
Враг совершил очередную массированную воздушную атаку на Киев
Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня
Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины
РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен
В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления