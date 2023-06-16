В Киеве продают квартиру под куполом. За 10 млн долл

Главное: В Киеве продают квартиру за 10 млн долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе в Печерском районе столицы.

Детали: В Киеве продают квартиру под куполом за 10 млн долларов. Она расположена в элитном жилом комплексе по улице Ивана Мазепы в Печерском районе столицы. Объявление о продаже размещено на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Квартира огромная — ее площадь 1000 квадратных метров. Жилье занимает 19 и 20 этажи здания. Состояние квартиры — после застройщика. Так что владельцу в ней еще предстоит сделать ремонт. Всего в квартире 12 комнат, 10 спален и 10 санузлов.

В объявлении говорится, что в 10-15 минутах на автомобиле от ЖК расположены станции метро «Майдан Независимости» и «Днепр». А в пешей доступности сконцентрирована вся необходимая для жизни инфраструктура. В окрестностях есть зеленые зоны, в частности Мариинский парк.

Из огромных окон квартиры за 10 млн долларов открывается вид на Днепр, парк и Киево-Печерскую лавру.