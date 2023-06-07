Homo naledi 300 000 лет назад хоронили своих собратьев и вырезали знаки в пещерах, - утверждают ученые

Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера
Элита спокойно отдыхает в столичных ресторанах в комендантский час, — СМИ
Крым останется без воды из-за подрыва Каховской ГЭС
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 212 030 солдат
Новая Каховка стремительно уходит под воду
В КГГА рассказали о ситуации с водой в Киеве после подрыва Каховской ГЭС
Силы ПВО уничтожили все ракеты, выпущенные оккупантами по Украине этой ночью
Из-за взрыва Каховской ГЭС в некоторых регионах Украины начинаются проблемы с водой
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 211 150 солдат
Каховская ГЭС взорвана россиянами. На Херсонщине - эвакуация из-за угрозы затопления