Homo naledi 300 000 лет назад хоронили своих собратьев и вырезали знаки в пещерах, - утверждают ученые

Главное: Представители архаичного человеческого вида Homo naledi 300 000 лет назад хоронили своих мертвецов и вырезали символы на стенах пещер. Это было задолго до появления современных людей.

Детали: Исследователи Исследователи обнаружили возможные доказательства того, что представители архаичного человеческого вида 300 000 лет назад хоронили своих мертвецов и вырезали символы на стенах пещер. Это было задолго до появления самых ранних свидетельств захоронений современных людей.

Мозг, принадлежащий вымершему виду, известному как Homo naledi, был примерно в три раза меньше мозга современного человека.

Открытия могут изменить понимание человеческой эволюции, потому что до сих пор такое поведение было связано только с Homo sapiens и неандертальцами с большим мозгом.