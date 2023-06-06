Озвучены последствия очередного ракетного удара по Киеву

Главное: В результате очередного ракетного удара по Киеву повреждена поликлиника и более 20 авто. Из поврежденного здания поликлиники были эвакуированы пациенты и персонал, пострадавших нет.

Детали: В результате ночного российского удара в одном из районов Киевской области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома. В другом районе повреждено общежитие и более 20 автомобилей. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Из поврежденного здания поликлиники экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала. Пострадавших нет.

В данном населенном пункте, который Небытов не называет, из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.

В другом районе Киевщины, который также не указывается, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей.

«В результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области. Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщил Небытов.

Он призвал жителей не касаться обломков ракет, дронов или других взрывоопасных предметов. В случае их обнаружения необходимо сразу уведомить экстренные службы.

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