Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам

Главное: Утром беспилотники атаковали Подмосковье и Москву. Попали в два жилых дома столицы РФ.

Детали: Сегодня с утра в Подмосковье были слышны взрывы. Российские СМИ пишут, что работало ПВО.

Кроме того, телеграмм-каналы заявляют, что в разных районах Москвы беспилотники ударили по домам.

В частности, беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб, пострадавших нет.

Мэр Москвы Собянин уже подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько зданий получили «незначительные повреждения». Серьезно пострадавших нет.

Также российские СМИ пишут, что более десяти дронов сбиты системой ПВО на подлете к Москве.

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