Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам

Агата Кловская
30.05.23 07:37
63
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам

Главное: Утром беспилотники атаковали Подмосковье и Москву. Попали в два жилых дома столицы РФ.

Детали: Сегодня с утра в Подмосковье были слышны взрывы. Российские СМИ пишут, что работало ПВО.

Кроме того, телеграмм-каналы заявляют, что в разных районах Москвы беспилотники ударили по домам.

В частности, беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб, пострадавших нет.

Мэр Москвы Собянин уже подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько зданий получили «незначительные повреждения». Серьезно пострадавших нет.

Также российские СМИ пишут, что более десяти дронов сбиты системой ПВО на подлете к Москве.

В тему: Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы

 
Тэги: Москва, беспилотники

Комментарии

Статьи

25.05.23 19:57

С чем связаны провалы украинской дипломатии?

Автор: Николай Пономаренко, для «Фраза»

Дайджест

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить
29.05.23 19:45

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.05.23 07:22

Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
29.05.23 20:40

Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов
29.05.23 20:30

«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды
29.05.23 20:25

Джейн Фонда сейчас немного не в себе: она призвала арестовать белых мужчин
29.05.23 20:21

Селин Дион: болезнь окончательно поставила крест на ее карьере
29.05.23 19:55

Защитников Мариуполя содержат в Турции, как в тюрьме
29.05.23 17:09

Жители Дании потребовали… разрешить эвтаназию
29.05.23 16:53

Буданов анонсировал ответку за сегодняшний обстрел Киева. Ждать осталось недолго
29.05.23 16:44

В ближайшие дни погода добавит украинцам грусти
29.05.23 16:35

На популярном греческом курорте британского туриста убила молния
30.05.23 07:22

Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
29.05.23 16:53

Буданов анонсировал ответку за сегодняшний обстрел Киева. Ждать осталось недолго
29.05.23 13:07

Стали известны подробности новой ракетной атаки на Киев
29.05.23 11:55

Обломки сбитой над Киевом ракеты упали прямо на дорогу
29.05.23 11:42

В Киеве снова слышны взрывы
29.05.23 10:20

Ночью над Киевом уничтожили более 40 вражеских воздушных целей
29.05.23 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 207 030 солдат
28.05.23 09:57

День Киева 2023 отметился самой массированной атакой дронов
28.05.23 09:41

Фильм «Траектория падения» победил на Каннском кинофестивале
27.05.23 11:00

Полтава: землетрясение магнитудой 2,7 балла изрядно напугало местных жителей
23.05.23 16:58

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине
23.05.23 13:24

Россия может перебросить войска под Белгород
23.05.23 15:01

«Барселона» странно прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам
23.05.23 11:03

В России задумались о переносе столицы… в Сибирь
23.05.23 13:54

В НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения
25.05.23 21:04

Стали известны страшные подробности смерти Тины Тернер
25.05.23 10:01

Как оказалось, контрнаступление ВСУ уже началось
23.05.23 14:00

Парень получил смешной штраф за интим на троллейбусной остановке во Львове
24.05.23 14:46

Мощная магнитная буря накрыла Землю
25.05.23 20:16

В Англии произошло необычное преступление
Фото и Видео
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов
Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов
«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды
«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды
На Киевщине в результате ракетного удара загорелся жилой дом
На Киевщине в результате ракетного удара загорелся жилой дом
Появилось видео запуска индийской ракеты с гигантским спутником
Появилось видео запуска индийской ракеты с гигантским спутником
Вода в Венеции загадочно сменила цвет
Вода в Венеции загадочно сменила цвет
Гиркин предупреждает о возможном госперевороте в РФ уже этим летом
Гиркин предупреждает о возможном госперевороте в РФ уже этим летом
Обломки сбитой над Киевом ракеты упали прямо на дорогу
Обломки сбитой над Киевом ракеты упали прямо на дорогу
Любителям шашлыка массово раздают повестки в киевских лесах
Любителям шашлыка массово раздают повестки в киевских лесах
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.