На Киевщине в результате ракетного удара загорелся жилой дом

Главное: В Киевской области из-за ракетной атаки вспыхнул дом. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Детали: Во время атаки на столицу в понедельник, 29 мая, в Киевской области загорелся дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, дом использовался для хозяйственных нужд. При этом глава полиции не отметил, в каком из районов области произошел пожар.

Известно, что на месте ЧП работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.

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