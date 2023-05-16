Глава Верховного суда Князев «погорел» на взятке в $3 млн: его отстранили от должности

Главное: Всеволода Князева досрочно лишили полномочий председателя Верховного суда. Это произошгло после того, как НАБУ «повязало» Князева на взятке $3 млн.

Детали: Всеволода Князева досрочно лишили полномочий председателя Верховного суда Украины. Соответствующее решение приняли судьи на пленуме. За — 137 голосов. Против — ни одного.

Вчера НАБУ поймало Князева на взятке $3 млн.

Как следует из информации, обнародованной НАБУ, их агент проник в одно из адвокатских объединений и каким-то образом организовал документирование переговоров главы неназванного адвокатского объединения с бизнесменом Жеваго (он свою вину отрицает) и главой Верховного суда по делу о Полтавском ГОКе. По итогу суд вынес решение в пользу Жеваго после чего Князеву и передали деньги несколькими траншами.