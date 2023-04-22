В Николаевской области женщину чудом выжила, попав под поезд

Главное: Женщина попала под колеса поезда в Вознесенске. Она чудом выжила.
Детали: Неприятный инцидент произошел в Вознесенске (Николаевская область). О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что накануне, в пятницу, 21 апреля, на железнодорожной станции 56-летняя женщина попала под колеса поезда под управлением 31-летнего машиниста.
Отмечается, что она переходила железнодорожную линию.
Правоохранители говорят, что пострадавшая с тяжелыми телесными повреждениями была доставлена в больницу.
Сейчас уже возбуждено уголовное дело.
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