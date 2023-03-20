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Фото-Новости > Си Цзиньпинь прилетел в Москву

Си Цзиньпинь прилетел в Москву

Агата Кловская
20.03.23 11:39
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Си Цзиньпинь прилетел в Москву

Главное: Лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня, 20 марта, прилетел в Москву. Его самолет уже приземлился в аэропорту «Внуково».

Детали: Китайский лидер Си Цзиньпин вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L.

Предварительно ожидалось, что в течение нескольких часов будет продолжаться полет президента КНР, после чего он приземлится в России и отправится на встречу с «бункерным дедом» Путиным. Заметим, что название рейса, которым следовал китайский лидер — CCA060.

 

Около 11:10 стало известно, что борт с Си Цзиньпинем уже приземлился в России. Вероятно, в аэропорту «Внуково». На пике за полетом главы КНР следили около 100 тысяч человек.

В тему: Си Цзиньпин прокомментировал войну в Украине и заявил о вечной дружбе с Россией.

Тэги: Китай, Владимир Путин, Москва, Россия, Си Цзиньпин

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