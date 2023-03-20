Оккупированный Бердянск: взорвано жилище Сергея Гиренко, работавшего на РФ

Главное: В Бердянске взорвали жилище Сергея Гиренко. Он работал на россиян.

Детали: В оккупированном городе Бердянск Запорожской области взорвали жилище Сергея Гиренко. Он после начала полномасштабного вторжения перешел на сторону россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск сегодня» .

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До начала войны Гиренко работал в Бердянском исполкоме в должности специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов. После захвата города он агитировал коллег поддержать россиян. Его семья тоже поддержала РФ.