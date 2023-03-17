В Великобритании случайно уничтожили мурал Бэнкси

Главное: В Великобритании рабочие случайно уничтожили мурал Бэнкси. Он был нарисован на заброшенном фермерском доме.

Детали: В британском городе Херн Бэе местные рабочие случайно уничтожили мурал анонимного уличного художника Бэнкси. Он был нарисован на заброшенном фермерском доме.

В социальных сетях это подтвердил сам художник.

Известно, что данное здание давно пустовало и было предназначено для сноса.

Ожидается, что на его месте построят новое жилье.

Мурал называется «Доброе утро». На заколоченном окне был изображен мальчика, раздвигающего занавески из двух листов гофрированного металла.

Представитель подрядчика, в свою очередь, заявил, что авторство картины было неизвестно строителям, и они расстроены произошедшим.

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