В Мариупoле снова гремят взрывы

Главное: Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. Россияне подняли авиацию.

Детали: Во временно оккупированном Мариуполе сообщают о взрывах. Над городом видны клубы дыма. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

По его словам, российская ПВО дважды сработала по линии РадУкраины-Агробаза, на третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.

Андрющенко отметил, что россияне подняли авиацию. Два самолета на малой высоте находятся непосредственно над Мариуполем.

«Хорошие предвестники украинской „кары небесной“. В прошлый раз не помогло. Схема снова та же. ПВО, затем самолеты», — добавил он.

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